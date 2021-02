OL - Jean-Michel Aulas fait le point sur l'avenir de Rudi Garcia

L'Olympique Lyonnais va entamer le dernier tiers du championnat en se trouvant à seulement trois points du leader lillois. D'excellents résultats qui soulèvent la question de l'avenir de Rudi Garcia à la tête de l'OL. Alors que le technicien rhodanien enchaine les bonnes performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions depuis bientôt un an et demi, Jean-Michel Aulas ne semble pas vouloir se presser pour prolonger le contrat de son entraineur qui prend fin en juin prochain.

"Je suis assez content que Rudi ait de bonnes performances, parce que je me souviens très bien des prises de position, partout, à sa nomination. J’aime bien quand quelqu’un sort de l’adversité avec ses propres valeurs et celles de l’institution. Si Rudi peut arriver en fin de saison avec des objectifs atteints, on aura la même vision que par le passé, on jugera à la fois sur ses performances et sur le potentiel à pouvoir poursuivre. S’il y avait une très, très bonne nouvelle, évidemment que tout serait possible. Rudi a bien compris l’ADN de l’institution : tout le monde peut s’exprimer, mais il sait très bien qui prend la décision finale (...) Je pense que l’indécision permet aux gens de se surpasser. L’équilibre global du club nous amène à maintenir cette indécision le plus longtemps possible" a déclaré le président de l'OL lors d'un entretien accordé à L'Equipe.