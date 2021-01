OL - Jean-Michel Aulas félicite ses troupes après la victoire dans le derby

Jean-Michel Aulas était un président heureux, hier soir, après la victoire de son Olympique Lyonnais face à Saint-Etienne. Et comme un symbole, les Gones ont dépassé, hier, leur rival historique en tête des victoires depuis le début de la rivalité. De quoi motiver JMA à écrire un petit tweet de félicitation.

"Que c’est bon de gagner ce 122eme derby qui nous permet de virer en tête avec 45 victoires : la 1ere fois depuis 1957" explique Aulas. "Bravo à Juni, Rudi et Memphis et Karl, l’institution OL est au top. Et bravo aussi nos supporters qui ont tout donné ce matin."