OL - Jean-Michel Aulas l'a mauvaise après le rejet de l'amendement pour la reprise

Depuis l'annonce de la fin du championnat le 30 avril dernier, Jean-Michel Aulas se tient debout contre vents et marées et milite pour une reprise des compétitions. Dans cette optique, le président lyonnais a joué un rôle certain dans l'amendement présenté par six sénateurs lundi visant à permettre une reprise de la Ligue 1. Toutefois, celui-ci a été rejeté par le Sénat ce mardi, ce qui a de nouveau provoqué la colère de 'JMA'.

Sur son compte Twitter, le patron rhodanien a exprimé son agacement. "Plus de 60 sénateurs avaient signé cet amendement. Le côté anticonstitutionnel de cette loi qui vient corriger a posteriori une erreur manifeste sera dénoncé" a-t-il prévenu. Le 4 juin prochain, l'OL sera auditionné par le Conseil d'Etat suite aux recours déposés par son président.