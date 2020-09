OL - Jean-Michel Aulas ne cache pas sa surprise après la nomination de Labrune

Jean-Michel Aulas a réagi, rapidement, à la nomination de Vincent Labrune en tant que Président de la LFP.

Intronisé Président de la LFP ce jeudi après-midi, après avoir été élu par le Conseil d'Administration, Vincent Labrune retrouve une place forte dans le paysage footballistique français. Mais visiblement, cette nomination a surpris Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

"La surprise, elle est liée au contexte du football, très particulier. Vincent devra faire ses preuves, c’est vrai que ce ne sera pas facile pour lui, en étant élu avec 45% des voix. Il a beaucoup de compétences, il devra les mettre en valeur. Denisot, il faut revenir au mode d’élection, qui est un peu particulier, le collège de la L1 devait élire un certain nombre de représentants. Il y a eu un certain nombre de votes, on va dire, organisés de manière à ce que les choses se passent d’une certaine manière. (...) Résultat qui demande beaucoup d’humilité et de capacité à renverser les indécis et ceux qui n’étaient pas forcément dans ce sens-là" explique Aulas.

"Je trouvais que la candidature de Michel Denisot était une chance..."

Si le dirigeant lyonnais a donné son soutien à l'autre candidat, Michel Denisot, JMA laisse une chance à Labrune... "Il y a toujours de la déception lorsque les choses se passent à l'arraché, un peu comme cela s'est passé. Personnellement, je trouvais que la candidature de Michel Denisot était une chance pour la Ligue, parce que c’est un homme droit, un homme bien comme me le disait encore Bernard Tapie ce matin par message. Après, l’élection de Vincent permet peut-être de passer dans une autre phase, l’innovation et le changement peuvent apporter des choses positives".

Enfin, Aulas, qui siège à la FFF, a tenu à faire un rappel à Labrune : la LFP et la 3F doivent collaborer ensemble. "Moi, je n’oublie jamais, mais je sais être tout à fait ouvert à toutes les compétences et partenariats. La Ligue doit travailler en parfaite collaboration avec la FFF, on va essayer de faire en sorte que cette opération soit profitable pour tout le football, parce qu'on en a besoin. On sait que le football français a beaucoup souffert de l'arrêt des compétitions en fin de saison. Se rapprocher des concurrents européens et avoir plus de qualifiés. On va tout faire pour, au sein de la LFP et de la Fédéation aux côtés de Noël Le Graët". Le message est passé.