OL - Jean-Michel Aulas propose une alternative pour terminer la saison sportivement

Quelques heures après l'annonce de la fin de saison, Jean-Michel Aulas est sorti du silence. Malgré les déclarations du Premier ministre, le président lyonnais a proposé une alternative pour finir la saison sur le terrain.

Suite à l'annonce de la fin de la saison 2019-2020 réalisée ce mardi après-midi par le Premier ministre Edouard Philippe, la réaction de Jean-Michel Aulas était attendue. Seulement septième de Ligue 1 à l'issue de la 28ème journée, l'Olympique Lyonnais est loin de l'Europe. En attendant la décision finale de la LFP qui devrait intervenir jeudi, plusieurs scénarios sont étudiés et l'un d'eux pourrait permettre à l'OL de participer à la Ligue Europa. Contacté par RMC, le président rhodanien a émis une autre hypothèse pour permettre au championnat de se terminer sportivement.

"Je me disais que si on n'avait pas le temps de terminer le championnat, qui est un championnat de 38 journées avec une phase aller et une phase retour, il était peut-être utile de se pencher sur une solution de play-offs qui consisterait pour le haut, et pour le bas, à terminer de manière plus rapide, avec des play-offs, les phases qui ont été initialisées" a expliqué JMA. "On sait aussi qu'au cours des dix dernières années près de 40% des clubs qui n'étaient pas en situation soit de descendre, soit de se qualifier en Coupe d'Europe pouvaient l'être à la fin de la 38ème, ce sont les statistiques qui parlent et donc de toute façon, toutes les décisions qui pourront être prises pourront apparaître comme critiquables ou justifiables" a conclu le président des Gones, qui craint évidemment une absence de son équipe en Ligue des Champions.