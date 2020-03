OL - Jean-Michel Aulas recadre la presse catalane concernant le cas Ndombele

Ces dernières heures, le média catalan Mundo Deportivo a expliqué que Jean-Michel Aulas avait bloqué le transfert de Tanguy Ndombele vers le FC Barcelone l'été dernier. Le président lyonnais s'y serait opposé car il n'avait pas digéré le transfert à moindre coût de Sameul Umtiti vers le Barça en 2016. Il souhaitait donc obtenir le prix fort pour le milieu français. Et JMA a réussi puisque Ndombele s'est finalement engagé avec Tottenham contre 60M€ (+10M€ bonus), soit la plus grosse vente de l'histoire de l'OL.

Toutefois, le patron des Gones a réagi à cette rumeur lancée par la presse transpyrénéenne et l'a démentie sur Twitter en citant un article qui la relayait. "C’est faux et idiot, démentez vite ce genre de bêtises qui ne vous honorent pas : il y a tellement plus important et plus grave en ce moment" a-t-il écrit.