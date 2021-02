OL - Jean-Michel Aulas revient sur la relation compliquée entre Rudi Garcia et Juninho

L'Olympique Lyonnais réussit une saison fantastique et continue de lutter pour le titre alors qu'on arrive dans le dernier tiers du championnat. Les Gones pointent à la seconde place et comptent seulement deux points de retard sur le leader lillois après 23 journées. Si tout semble aller à merveille dans le Rhône sur le plan sportif, la relation entre Rudi Garcia et Juninho serait assez tendue. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport dans l'émission "Comme Jamais", Jean-Michel Aulas est revenu sur ces rumeurs.

"Des problèmes, non. Il y a des visions complémentaires. La vision de Juninho est à moyen et long terme. Je parle pratiquement tous les jours avec les deux. Rudi a l’envie, et j’allais dire presque l’obligation, d’amener l’OL en Ligue des Champions. Il a été recruté sur ces objectifs et peut-être mieux. Donc obligatoirement, il y a en termes de discussions et d’échanges, et c’est extrêmement positif pour l’institution, des avis qui peuvent ne pas être les mêmes. Je suis sûr que Juninho veut le bonheur de l’OL. Et si le bonheur de l’OL passe par des résultats qui sont au plus haut, évidemment on trouvera des solutions qui existent déjà aujourd’hui. Il n’y a pas du tout de différends entre Rudi et Juninho. Il y a de temps en temps des approches différentes que je sollicite pour essayer de trouver la vraie solution pour que l’OL soit au plus haut dans le championnat et retrouve la Coupe d’Europe. Je sais que nous avons des intérêts communs" a déclaré le président de l'OL.