OL - Jean-Michel Aulas souhaite 'bonne chance' à l'OM pour la LDC

Suite à l'arrêt de la Ligue 1 prononcé le 30 avril dernier par la Ligue, Jean-Michel Aulas s'est battu sans relâche pour tenter de relancer la saison, à tel point que les prises de bec avec certains de ses homologues ont éclaté. Ce fut le cas avec Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais. Invité d'Europe 1 samedi soir, le patron lyonnais a tenu à mettre de l'eau dans son vin et à apaiser les tensions survenues ces dernières semaines. "Je pense qu'il faut dissocier ce qui s'est passé un jour dans le Journal du Dimanche où j'ai été diffamé et puis le reste. Marseille fait partie des très grandes équipes. Vous le savez, j'ai démarré le foot à Marseille avec un certain Bernard Tapie, donc je sais ce que c'est que le haut niveau. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que Bernard Tapie a fait à Marseille. J'ai beaucoup de relations, contrairement à ce que certains disent, avec les supporters de Marseille qui ont envie de gagner et qui ont cette formidable espérance de voir l'Olympique de Marseille revenir au plus haut niveau" a-t-il confié.

La saison prochaine, à moins d'une victoire dans la compétition cette saison, l'Olympique Lyonnais ne participera pas à la Ligue des Champions, à l'inverse des Phocéens qui vont retrouver le parfum des grandes soirées européennes. Jean-Michel Aulas a tenu à encourager le rival pour sa future participation. "Cet arrêt bénéficie à l'OM puisqu'il qualifie dans le contexte actuel l'équipe de Marseille. Bonne chance ! [...] Vous savez, il n'y a plus que cinq équipes françaises dans les 100 premières équipes au ranking UEFA. Donc, il faut que Nice, Marseille, Bordeaux, que toutes ces équipes qui ont le potentiel reviennent au plus haut niveau alors qu'elles ne l'étaient pas au cours de ces dernières années" a-t-il déclaré.