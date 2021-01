OL - Jean-Michel Aulas voulait un prêt avec obligation d'achat pour Moussa Dembélé

C'est officiel, Moussa Dembélé quitte Lyon pour rejoindre l'Atlético Madrid en prêt, avec une option d'achat (pas obligatoire). Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a d'ailleurs évoqué cette idée d'option d'achat obligatoire, qui a été refusée par la ligue espagnole.

"On a donné satisfaction à Dembélé, un formidable joueur qui n'a pas eu de réussite en début de saison. Moussa m'a appelé plusieurs fois à la maison le soir, on a de bonnes relations avec l'Atlético et les choses ont pu se résoudre dans l'intérêt de Juni, Rudi, Islam et Moussa. C'est le rôle d'un président aussi. C'était compliqué de le laisser partir en prêt, on voulait une option d'achat obligatoire qui a été refusée par la ligue espagnole. On a joué notre rôle de réflexion, de prise de risque", a confié Aulas.