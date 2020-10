OL - Jeff Reine-Adélaïde et Rudi Garcia se sont expliqués

Partira ou partira pas ? Jeff Reine-Adélaïde n'a pas encore tranché pour la suite à donner à sa carrière. Le jeune milieu de 22 ans, arrivé l'été dernier contre la somme record de 25 millions d'euros à l'OL, a poussé un gros coup de gueule, au début du mois de septembre, pour se plaindre de son temps de jeu pas assez important à son goût. L'ancien Angevin, qui a été écarté des terrains pendant plus de six mois en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou, pointait du doigt le double discours de son entraîneur Rudi Garcia.

Ce jeudi, on apprend dans L'Equipe que JRA a eu une discussion houleuse avec son entraîneur après sa sortie médiatique. Les deux hommes se sont expliqués et Rudi Garcia lui a dit sa manière de penser. Pédagogue, le technicien a toutefois assuré qu'il n'était pas rancunier. Reine-Adélaïde n'a donc pas encore claqué la porte de l'OL et se "sent prêt à enfiler de nouveau" le maillot conclut L'Equipe. Le milieu se donne le temps de la réflexio, mais sa potentielle décision de rester dans le Rhône pourrait être problématique pour l'OL, qui va devoir dégraisser à 5 jours de la fin du mercato.