OL - JM. Aulas confirme un mercato compliqué

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a affiché de belles ambitions pour la saison prochaine au cours d'un entretien accordé dimanche au Progrès. Il a notamment promis que Lyon, septième cette saison, aura "une bonne équipe" pour démarrer la suivante. Par contre, le dirigeant rhodanien tient à rappeler que les économies du club ont été beaucoup fragilisées par la crise sanitaire, et prévient qu'il sera "difficile" de satisfaire pleinement Juninho, le directeur sportif.

"Ce sont Juni (Juninho), Bruno (Cheyrou, le responsable recrutement) et Rudi (Garcia, l'entraîneur), qui vont gérer cela. Il faudrait être fou ou mal intentionné pour remettre en question les choix que Juni pourrait faire. On essaie de lui donner les moyens, mais c’est difficile car on a perdu plus de 100 millions de chiffre d’affaires" a annoncé Aulas.