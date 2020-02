OL - JM.Aulas écarte l'idée d'une prise de pouvoir à la FFF

Noël Le Graët a donné une interview à L'Equipe ce matin, où il évoque l'avenir et les prochaines élections présidentielles de la Fédération française de football, prévues en décembre. Il souffle notamment que Jean-Michel Aulas, entré au comex de la 3F en 2017, était un temps intéressé par son poste de président. Le patron de l'Olympique Lyonnais, qui était ce jeudi matin en conférence de presse pour présenter sa dernière recrue Bruno Guimaraes, a été interrogé à ce sujet.

"Je ne m'attendais pas du tout à cette question, je n'ai pas lu l'interview de Noël... J'étais avec lui hier (mercredi)...", a d'abord bafouillé Aulas pour se donner le temps de préparer sa réponse. "Je suis évidemment à la disposition de Noël et de la Fédération quand il s'agit de travailler sur l'avenir. La FFF est championne du Monde en titre, j'ai évidemment participé de très près à cette campagne en Russie. Aujourd'hui, on a raté le championnat du Monde féminin (...) La Fédération a besoin de changement, non pas parce qu'elle ne fait pas les choses bien, mais c'est comme avec les clubs. La transformation doit être extrêmement importante du fait de la dérégulation et de l'évolution générale." Cependant, JMA a assuré qu'il n'envisage pas, à court terme, de prendre la présidence de la FFF. "Vouloir prendre sa succession suppose beaucoup d'humilité, de travail et surtout de ne plus être l'actionnaire principal de l'Olympique Lyonnais. Le moment n'est pas venu."