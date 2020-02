OL - JM.Aulas est persuadé d'empocher au moins un titre

Très optimiste à quelques heures d'affronter la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Champions League, Jean-Michel Aulas en donne la preuve dans un entretien au Figaro. "Cette saison, je vous annonce que l'on va gagner des titres", prévient le président lyonnais.

Habile communiquant et toujours aussi souple pour les pirouettes, JMA précise qu'il ne parle bien que de son équipe masculine. "Non, je parle des messieurs. Les autres ce serait trop facile. On est en course dans quatre compétitions (L1, C1, Coupe de France, Coupe de la Ligue), même si les grincheux me rétorquent que je ne pourrai plus dire ça après le match du PSG. On va gagner un titre et je l’espère se retrouver à la 3e place de Ligue 1." L'OL, qui affrontera Paris en demi-finale de la Coupe de France (4 mars) et en finale de la Coupe de la Ligue (4 avril), est actuellement 7e de Ligue 1 à sept points du podium.