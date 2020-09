OL - JM.Aulas explique pourquoi il demande 117 millions d'euros à la LFP

Jean-Michel Aulas réclame un peu plus de 117 millions d'euros à la LFP, pour réparer le préjudice subi par l'OL suite à l'arrêt prématuré du championnat, après la 28e journée, la saison dernière. "On perd beaucoup de droits télé, de l'argent des sponsors qu'il a fallu rembourser. Il y a eu le manque à gagner sur la billetterie et surtout la perte de chances par rapport à l'Europe", énumère le président lyonnais, dans une interview à L'Equipe, pour justifier sa demande d'indemnisation. S'il évoque une "faillite de la gouvernance de la LFP", Aulas sait qu'il aurait tout aussi bien pu adresser sa réclamation directement à l'Etat, puisque la Ligue s'est finalement contentée de suivre les recommandations gouvernementales au printemps dernier. "Nos avocats ont pensé qu'il était bien, plutôt que d'attaquer l'État directement pour la décision d'arrêter le Championnat, que ce soit la Ligue qui nous dise de l'attaquer. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais ce sont nos avocats qui ont dit que c'était mieux de passer par la Ligue pour qu'elle nous dise qu'elle n'était pas responsable, mais que c'était l'État", explique-t-il.

Candidat aux élections au conseil d'administration de la LFP, qui ont lieu jeudi prochain, JMA précise par ailleurs : "s'il faut enlever cette demande d'indemnisation pour être candidat, je l'enlèverai, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de très clair dans la vie. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis."