OL - JM.Aulas explique pourquoi le mercato sera atone

Invité de France Info ce mercredi, Jean-Michel Aulas a évoqué le prochain mercato, qui sera selon lui "en mode pause" étant donné le contexte actuel. "Il sera en mode pause pour une raison évidente, qui est que nous, en France, nous aurons probablement arrêté le championnat, donc les joueurs ne seront plus visibles", a expliqué le président lyonnais, farouchement opposé à l'arrêt définitif des compétitions en France. "Les clubs qui pourront éventuellement investir, eux, seront à l'étranger et leurs championnats ont été décalés, donc il termineront plus tard."

En conséquence, les clubs français, déjà très impactés par la crise du covid-19 (pertes en billetterie, sponsoring, droits TV...), vont également subir un manque à gagner important lié au marché des transferts. "Au 30 juin, il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français. Il faudra rajouter les provisions à prendre sur les transferts qui avaient été effectués il y a quelques années et pour lesquels les règlements risquent de ne pas intervenir", a-t-il poursuivi. "C'est un manque à gagner considérable, qui va déséquilibrer le football français. C'est l'un des reproches les plus véhéments que l'on peut porter par rapport à cet arrêt du championnat français."