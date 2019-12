OL - JM.Aulas réagit aux graves blessures de Reine-Adélaïde et Depay

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a adressé un message de soutien à Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, tous deux atteints de ruptures des ligaments croisés des genoux droit et gauche face à Rennes ce dimanche (défaite 0-1). "Nous vous souhaitons l'institution OL et tous les amoureux de l'OL et du fond du coeur le courage et la sérénité nécessaire pour un retour le plus rapide possible sur le terrain. Vous allez nous manquer", a écrit le président lyonnais sur son réseau social favori. Les deux milieux offensifs ne devraient toutefois pas revenir à la compétition avant le début de la saison prochaine.

@OL @Memphis @jreineadelaide Nous vous souhaitons l’institution OL et tous les amoureux de l’OL et du fond du cœur le courage et la sérénité nécessaire pour un retour le + rapide possible sur les terrains 🙏 🙏 Vous allez nous manquer #allezlOL — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 15, 2019