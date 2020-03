OL - JO 2021 : Bruno Guimaraes fait une demande au CIO

Le CIO et le gouvernement japonais ont annoncé mardi le report d'un an les Jeux Olympiques 2020, désormais prévus en 2021. Une décision saluée par l'ensemble du monde sportif, des dirigeants aux athlètes. C'est le cas de Bruno Guimaraes, capitaine de la sélection U23 brésilienne qui avait acquis son ticket pour les JO en début d'année. "Avant toute chose, je voulais féliciter le comité olympique pour la décision prise. On connaît la gravité du moment que nous vivons et la principale chose à faire est de prendre soin de nos vies", confie le milieu de terrain lyonnais dans une vidéo relayée par nos confrères de RMC.

Mais Guimaraes ne s'arrête pas à ces félicitations et adresse une requête au CIO. "Je demande aux mêmes personnes (comité olympique) qu'ils augmentent la limite d'âge olympique d'un an, à 24 ans, pour qu'aucun athlète ne soit impacté par un événement hors-terrain qui n'est pas de notre faute. Je leur demande de prendre une décision de bon sens pour que personne ne soit défavorisé", poursuit-il. Jusqu'au report annoncé hier, il était prévu que seuls des joueurs nés après le 1er janvier 1997 puissent participer aux JO, exceptés trois jokers de plus de 23 ans (le Brésil souhaitait par exemple inscrire Neymar, 28 ans). Guimaraes, né le 16 novembre 1997, voudrait donc que cet date de naissance limite ne soit pas avancée d'un an suite au report.