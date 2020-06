OL - Joachim Andersen envoie un sacré message pour la saison prochaine

Arrivé l'été dernier en provenance de la Sampdoria pour 24 millions d'euros, Joachim Andersen a vécu une première saison contrastée dans le Rhône. En effet, le défenseur central de l'OL a mis du temps à s'adapter, la faute à quelques erreurs d'inattention qui ont coûté cher, et n'a pas encore justifié son lourd transfert. Pour autant, le Danois reste confiant concernant ses qualités comme il l'a expliqué à nos confrères de 90Minutes. "Je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer le temps d'acclimatation dans un nouveau club. Ma première année à la Sampdoria a également été un peu difficile. Bien que je pense avoir joué quelques bons matches, par exemple contre Benfica où j'ai marqué un joli but. Je peux faire mieux que cette saison, mais c'était pas mal pour une première et je me sentais vraiment bien avant l'interruption. Je commence à m'habituer au football ici. La première année était celle de l'apprentissage et la prochaine saison sera vraiment bonne" assure-t-il.

Alors que des rumeurs concernant l'arrivée d'un défenseur central se font de plus en plus pressantes à Lyon, notamment avec Mamadou Sakho, Andersen est loin d'être effrayé par la concurrence. "Dans un club comme Lyon, vous devez avoir 4-5 défenseurs. Je me concentre uniquement sur moi-même, je me fiche que le club achète quelqu'un d'autre. Je crois en moi et je prouverai ce dont je suis capable au club la saison prochaine" lâche-t-il. Avec Lyon, l'objectif du Danois est clair : "gagner la Ligue 1. Si ce n'est pas votre ambition à Lyon, vous devez jouer ailleurs. Nous voulons revenir à l'époque où l'OL a tout gagné, et c'est pour cela que je suis venu. Nous avons de bons joueurs, alors allons-y."