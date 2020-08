OL - José Mourinho échange des messages avec Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas a de quoi avoir le sourire ces derniers jours. Le président de l'Olympique Lyonnais a, en effet, une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre le Bayern Munich dès demain et n'est plus qu'à 180 minutes d'une victoire finale. Très heureux, le dirigeant lyonnais peut également compter sur le soutien de José Mourinho, comme il l'a expliqué à RMC.

"C'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait une chance sur un million de gagner la Ligue des Champions, maintenant on a revu le chiffre. On a une chance sur quatre puisqu'il y a quatre équipes. José Mourinho m'écrivait ça hier soir ou ce matin, avec un petit smiley qui montrait l'impertinence ou la pertinence du personnage. On a franchi une étape, on sait que l'étape la plus dure est d'essayer de résister à ce Bayern. Le plus grave serait de prendre une fessée comme celle qu'a prise le Barça (8-2). Il faut rester humble, vigilant et se préparer pour jouer à fond notre chance" a-t-il déclaré.