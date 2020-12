OL - Juninho : "On sent qu’il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs"

Mercredi soir, avant de partir en congés pour les fêtes de fin d'année, l'Olympique Lyonnais a fait, et très bien fait, le travail en s'imposant largement face au FC Nantes (3-0, résumé et notes). Une nouvelle belle victoire qui fait le bonheur de Juninho (45 ans). Au sortir de cette rencontre de la 17ème journée de Ligue 1, le directeur sportif rhodanien n'a pas caché pas sa satisfaction suite à la première place occupée actuellement par son équipe (36 points).

"On a bien démarré. On a mis le but très tôt. L’équipe a été équilibrée. La victoire est largement méritée. On est contents. Il faut se reposer maintenant pour revenir encore plus forts", a estimé le dirigeant brésilien, et de faire part de ses ambitions grandissantes pour la seconde partie de saison : "Cette série fait plaisir, elle donne de la confiance. Je pense que la clé sera la gestion du groupe. On est en train de créer quelque chose d’important. Les joueurs ont le goût de la victoire. On a prouvé à tout le monde qu’on ne méritait pas de finir 7ème avec notre parcours en Champions League. C’est de là que tout est parti. On a beaucoup de talent. Il faut être ambitieux, continuer à travailler. On sent qu’il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs. On a tout pour bien finir la saison. Les supporters méritent de vivre de genre d’émotions", a conclu l'ancien milieu de terrain.