OL - Juninho, la naissance des doutes

De retour à Lyon l'été dernier pour occuper le poste de directeur sportif de l'OL, Juninho ne fait pas l'unanimité au sein du club et des interrogations émergent.

A l'aube de la mi-saison, les premiers bilans sont faits au sein des clubs. A Lyon, après une première partie d'exercice manquée, une large remise en question est de mise. Au coeur de celle-ci, le statut de Juninho est questionné, lui qui est arrivé l'été dernier pour occuper le poste de directeur sportif du club, une position qu'il n'avait encore jamais connue. Après plusieurs mois de compétition, le Brésilien laisse sceptique quant à sa capacité à pouvoir gérer la pression et les responsabilités. "Je sais que les supporters perdent patience avec tout le monde, y compris avec moi" a-t-il commenté après la défaite de l'OL face à Rennes dimanche dernier. Plutôt discret devant les médias, l'ancien milieu de terrain s'est justifié : "je choisis simplement mes moments pour parler. C'est mon droit. Je n'ai pas peur de mon poste. Je respecte beaucoup cette institution."

Malgré ces allégations, certains membres au sein du club restent dubitatifs à son sujet. S'il est apprécié de tous, aussi bien au club qu'auprès des supporters, Juni laisse parfois l'impression que le costume de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais est trop grand pour lui, comme le confie un observateur avisé dans les colonnes de L'Equipe. "Son supposé manque d'investissement est très largement exagéré. Mais il n'est pas forcément à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui. Alors, forcément, au club, si personne ne remet en question son honnêteté et son amour pour l'OL, beaucoup finissent par penser qu'il ne travaille pas ou qu'il se cache. Mais c'est plus complexe que ça".

Toutefois, malgré la sympathie qu'il dégage, Juninho a froissé l'ego de certains joueurs lorsqu'il a pris la parole publiquement après la défaite face à Rennes (0-1). De plus, alors qu'il était censé permettre à Jean-Michel Aulas de se retirer un peu du devant de la scène, le directeur sportif rhodanien se sent dans l'obligation de faire valider chacune de ses décisions par le patron du club, comme le confie un témoin proche du club. "Mais, aujour­d'hui, ce n'est pas le président qui lui réclame des comptes, c'est surtout lui qui ressent le besoin de se référer au président avant chaque prise de décision". Perturbé par les innombrables changements intervenus au club depuis son départ il y a dix ans, Juninho semble encore en période d'adaptation. Si les critiques restent pour l'heure dérisoires à son égard, elles pourraient être plus salées lors de la deuxième partie de saison, surtout si la situation du club ne se redresse pas.