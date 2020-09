OL - Juninho a déjà pensé à quitter Lyon

Nommé directeur sportif l'été dernier à Lyon, Juninho a connu des joies et des peines en l'espace de quelques mois. Arrivé avec Sylvinho dans ses bagages comme coach principal, l'ancien milieu de terrain a rapidement mis un terme au contrat du technicien en raison des mauvais résultats. Ces trois premiers mois ont d'ailleurs été très difficiles, que ce soit pour l'entraîneur ou même Juni, qui a pensé à partir.

"Je suis un être humain donc j’ai peur aussi parfois. On a des désirs, des sentiments et des faiblesses. Il y a des moments où tu doutes, où tu te poses des questions si c'est bien de continuer. Tu te poses forcément des questions. Je suis capable de remplir ce rôle, je travaille, j’ai joué 20 ans au foot au Brésil, en France, aux Etats-Unis … Il y a beaucoup d’attente et les supporters oublient aussi parfois ce que j’ai fait à l’OL. C’est logique de se poser des questions, c’est humain. Quand je suis parti du club, il y avait 50 employés, aujourd’hui, c’est 500 … Le président, qui est le boss, a voulu me mettre en avant. J’ai déménagé, ma famille est heureuse ici, je dois me battre et c’est un projet sur plusieurs années" a déclaré Juninho sur RMC.