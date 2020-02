OL - Juninho aborde le dossier Matuidi

Lors d'une récente interview accordée à Tuttosport, Jean-Michel Aulas a révélé avoir tenté de rapatrier Blaise Matuidi l'été dernier, sans succès. Par le timing de cette déclaration, le président français entendait-t-il déstabiliser le milieu français avant la réception de la Juventus Turin mercredi soir, pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ? L'hypothèse est possible, mais il en faudrait bien plus pour ébranler l'expérimenté joueur de 32 ans. Le patron de l'OL préparait tout simplement le mercato estival à venir.

Vendredi soir, à l'issue de la victoire lyonnaise à Metz (0-2, résumé et notes), Juninho a pris le relais et a chanté les louanges de l'ancien parisien. "Mercredi on va jouer contre une équipe favorite face à nous mais finalement le stade sera peut-être avec nous. Blaise Matuidi ? Il fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un compétiteur et un champion. Dans notre vestiaire on manque de leaders. Ici, si on fait venir Matuidi, ça peut se régler, on a eu du mal à choisir un capitaine cette saison. Je connais sa carrière, c'est un champion du monde, je pense que dans notre effectif, c'est un joueur qui nous manque" a commenté le directeur sportif lyonnais au micro de Canal+ Sport, et d'ajouter un mot concernant la confrontation à venir face à la Vieille Dame : "la Juventus est favorite, elle est là pour gagner la Ligue des champions. Pourquoi pas gagner le match 1-0, s'il y a beaucoup d'énergie, de réussite, peut être qu'on va passer."