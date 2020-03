OL - Juninho aurait pété les plombs après la défaite face au PSG

Voilà une information qui risque d'en surprendre plus d'un. Selon les informations de FootMercato, Juninho a eu du mal à accepter la défaite de l'OL face au PSG (1-5), dans le cadre des demi-finales de Coupe de France. Le directeur sportif n'a pas pu contenir son énervement et aurait insulté l'analyste vidéo et le staff du PSG présents en tribune. Le matériel en a également pris pour son grade puisque le dirigeant aurait donné un gros coup de pied dans une des portes du Parc OL avant de rentrer au vestiaire...