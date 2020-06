OL - Juninho confesse un petit regret sur ses débuts de dirigeant

Arrivé - revenu - l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, pour occuper le rôle de directeur sportif, Juninho a connu une première saison délicate dans sa nouvelle fonction. Chez nos confrères du quotidien régional Le Progrès, le Brésilien a confessé un petit regret concernant ses grands débuts en tant que dirigeant chez les Gones. "S'il y a un petit regret, c'est d'être venu seul avec Sylvinho. Je pense que je ne referais pas comme ça", a avoué le Brésilien, et de préciser ses propos.

"Sans critiquer personne, s'installer dans une ambiance où il y a déjà des hommes en place depuis longtemps, ça prend un peu de temps. Les résultats n'ont pas suivi et je n'ai pas réussi à aider l'entraîneur à changer les choses, mais j'ai appris à mieux connaître les joueurs, et ça m'a confirmé ce que je pensais. On avait un effectif de qualité à tous les postes, mais un groupe un peu déséquilibré, qui manquait de leaders, et donc d'ambition", a-t-il conclu.