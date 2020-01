OL - Juninho et l'importance de la Coupe de la Ligue

Septièmes du championnat à sept points du podium (Rennes), les Lyonnais vivent un début de saison en demi-teinte. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, ils sont à une marche de la finale en Coupe de la Ligue (face à Lille ce mardi à 21h10). À deux jours de ce match crucial, le directeur sportif rhodanien, Juninho, a rappelé, dans une interview accordée au site du club, l'importance qu'il accordait à cette rencontre.

"On doit aborder ce match avec beaucoup de sérieux. J'espère qu'on pourra compter sur nos supporters car cette rencontre est très importante pour tout le monde. On peut s'assurer d'une finale au Stade de France. C'est la possibilité de garder une photo avec le trophée pour toute la vie. Mardi, il faut tous être derrière l'équipe. C'est la deuxième finale de la saison après celle contre Leipzig en Champions League". Même si la Coupe vit ses dernières heures, nul doute qu'une victoire lyonnaise représenterait un certain lot de consolation.