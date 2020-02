OL - Juninho et ses rapports avec Aulas

Revenu à Lyon cet été en tant que directeur sportif, l'ex meneur de jeu de l'OL Juninho vit une première saison agitée. Entre des résultats en dents de scie et des brouilles permanentes avec les supporters, sa première année à ce poste n'est pas de tout repos. L'ancien idole de Gerland est ainsi revenu dans un entretien pour nos confrères de L'Equipe sur son entente avec Jean-Michel Aulas : "Il me donne toute liberté sur le côté sportif. C'est lui qui a construit l'OL. Quand j'y étais, il y avait 40 employés, il y en a 450 aujourd'hui. Comment pourrais-je être le boss ? J'ai besoin de sa présence."

Il revient ensuite sur son nouveau rôle et ses relations avec Rudi Garcia : "On discute et je dis ce que je pense. Mais si vous n'êtes pas du même avis, quelqu'un doit faire un pas en arrière. Et c'est le directeur sportif. L'entraîneur choisit. C'est l'idéal. Au-dessus, il y a le président. S'il n'est pas content, il peut changer tout le staff", a-t-il affirmé. "C'est lui le décisionnaire. Et mon histoire à l'OL ne peut me protéger. De toute façon, seuls les résultats compteront. Mais je me sens bien dans mon rôle." Alors que l'OL reçoit ce mercredi soir (21h00) la Juventus en Ligue des Champions, les Gones joueront le derby face à Saint-Etienne dimanche prochain, dans une rencontre essentielle vue le retard de l'OL sur le podium de Ligue 1.