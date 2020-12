OL - Juninho évoque la disparition de Gérard Houllier

Juninho connaissait parfaitement Gérard Houllier et sa disparition l'attriste logiquement énormément. L'actuel directeur sportif de l'OL, et ex-joueur, a évolué pendant deux ans sous les ordres du technicien de 73 ans, décédé ce lundi, et a tenu à lui rendre hommage dans les colonnes du Progrès.

"Je sais qu'il a regardé le match PSG-OL hier (dimanche) et puis ce matin, on a eu cette nouvelle triste. Gérard, c'est le coach le plus fort mentalement que j'ai connu, et de loin. Il avait cette force et m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Il ne paniquait jamais ! Il savait aussi donner de la liberté à son équipe, mais tout en gardant une discipline tactique", a-t-il déclaré.