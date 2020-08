OL - Juninho met la pression sur ses joueurs

Après la défaite en demi-finale de LDC face au Bayern Munich (0-3), Juninho a tenu à faire passer un message à ses joueurs. Le directeur sportif brésilien, arrivé l'été dernier, attend désormais un visage similaire des Lyonnais en Ligue 1.

"Le but maintenant c'est de continuer le travail tout de suite en Ligue 1, c'est notre objectif. C'est la L1 qui nous fait vivre, qui nous amène en Ligue des Champions. La motivation ? Pour moi, tu es payé, tu es bien payé, la L1 nous amène en Champions League, la motivation c'est de vivre. C'est un rêve d'être joueur professionnel. On va se concentrer sur la L1, on doit respecter les équipes : Nîmes, Bastia, etc... Comme le PSG ou le Bayern. (...) Mais la motivation n'est pas une question, tu es professionnel, tu es payé pour ça. Le prochain adversaire est Dijon, on doit avoir la même intensité, le même respect. L'objectif est de retrouver la LDC l'an prochain" a-t-il déclaré.