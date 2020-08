OL - Juninho remercie Kylian Mbappé d'avoir félicité l'OL

Samedi soir, après la victoire de Lyon face à Manchester City (3-1), Kylian Mbappé (21 ans) a tenu à féliciter les hommes de Rudi Garcia après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un geste fortement apprécié par Juninho, le directeur sportif rhodanien.

"On est tous responsables, on doit plus valoriser notre Ligue 1. Elle est difficile, physique, tactique. Merci à Kylian Mbappé d’avoir envoyé ce message, de nous avoir félicités. C’est un des meilleurs joueurs au monde, sa parole compte" a déclaré le dirigeant brésilien dont les propos ont été relayés par RTL.