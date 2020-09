OL - Juninho répond à Reine-Adelaïde

Juninho monte en première ligne. Quelques heures après l'interview fracassante de Jeff Reine-Adelaïde, qui a remis en cause la gestion de son temps de jeu à Lyon et ouvert la porte à un départ, le directeur sportif de l'OL a réagi dans une interview à L'Equipe. Il assure d'abord avoir préalablement contacté le jeune milieu offensif (22 ans)... "Je vais répondre la même chose que j'ai dite à Jeff : je crois en lui, en son talent. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Il a toutes les qualités pour être un très grand joueur", assure le Brésilien. "Après, je pense qu'il est un peu anxieux à l'idée de retrouver son niveau et la place qu'il avait avant sa blessure (une rupture des ligaments croisés contractée en décembre 2019). Après une rupture des ligaments croisés, il faut un peu de temps. À un moment ou un autre, ça va revenir, il faut un déclic. Il récupérera alors la confiance et sa place dans le onze. Je sais qu'il est frustré, que son transfert était important et qu'il veut être au niveau de ce montant."

Placide, "Juni" n'en veut pas à Reine-Adelaïde. "Je suis plutôt ouvert. Qu'il vienne dans mon bureau et qu'on parle ensemble. C'est vrai qu'il travaille très très fort. Si les joueurs travaillent et respectent le maillot, ça ne me gêne pas du tout qu'ils parlent (dans la presse). J'aurais préféré qu'on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement mais ça ne me gêne pas du tout", poursuit-il. Pas question, en revanche, d'envisager un départ. "On a investi 25 millions et on compte sur lui. Il va beaucoup nous aider. Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ?", interroge-t-il, avant de conclure : "Il y a une chose qu'il est important de dire : Jeff pense qu'il est trop gentil, mais c'est la meilleure des choses d'être gentil avec les gens ! Peut-être qu'il a fait ça pour montrer que sa gentillesse a des limites. C'est quelqu'un de bien élevé mais des fois tu n'as pas l'expérience et tu veux dire des choses. On a le droit de parler dans la vie, c'est comme ça."