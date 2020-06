OL - Juninho s'exprime sur le cas Gouiri

Dans une interview donnée au Progrès, Juninho s'est livré sans filtre sur la situation de l'Olympique Lyonnais, son avenir en Ligue des Champions, mais aussi sur l'avenir d'Amine Gouiri (20 ans). La pépite du centre de formation rhodanien est en passe de s'engager à l'OGC Nice, comme l'avaient fait dans le passé Myziane Maolida (2018) et Alassane Pléa (2014), eux aussi issus de l'académie.

"C'est un talent pur, il a le sens du but, une belle formation, avec les équipes de France de jeunes aussi", explique le directeur sportif brésilien. "Il est venu me voir et m'a dit : "J'ai besoin de jouer, j'ai envie de partir". Même si je défends l'OL, je peux comprendre. Parfois, tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t'apporter, mais c'est peut-être le moment aussi. S'il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant, perdre son temps." En cas de départ de Gouiri, Lyon prouverait un peu plus que son habilité à lancer ses jeunes talents est en train de disparaître petit à petit.