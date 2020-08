OL - Juninho savoure l'exploit face à la Juve

Au micro de RMC Sport, Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, n'a pas caché sa joie de voir l'OL se qualifier pour les quarts de la Ligue des Champion après ses deux matchs face à la Juve (2-2 en cumulé).

"Oui c'est un exploit, on est très contents pour les joueurs et les supporters. L'équipe a démontré beaucoup de maturité même si on a souffert par moment. On est la première équipe française à éliminer la Juve, ça prouve que notre équipe a beaucoup évolué depuis l'arrêt de la saison. On est très contents, maintenant vient City un adversaire très dur. Les joueurs sont très heureux" a-t-il déclaré.