OL - Juninho savoure la bonne passe lyonnaise mais prévient l'effectif

Au micro d'OL TV, Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur le beau succès obtenu face au Stade de Reims (3-0, résumé et notes), hier après-midi dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Pour le dirigeant brésilien, il s'agit purement et simplement de "l'un des meilleurs matches" de son équipe depuis le début de saison.

"L’équipe a mis beaucoup de mouvements. Elle a aussi essayé de récupérer très vite le ballon. À 11 contre 10, c’était un peu plus facile. Mais face à l’OM, on n’avait pas réussi à gagner. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. L’état d’esprit a été présent. Cela a été un des meilleurs matches de l’équipe depuis le début de saison. On remonte au classement. On a un effectif pour être régulier et pour enchaîner. Il faut continuer à faire de bonnes prestations et gagner des matches", a lâché l'ancien milieu de terrain.