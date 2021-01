OL - Juninho se tourne vers le derby face à l'AS Saint-Etienne

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), l'Olympique Lyonnais, troisième du classement (40 points), fera le court déplacement dans le Forez pour l'acte II du derby rhônalpin face aux Verts de l'AS Saint-Etienne, modestes seizièmes (19 points). À quelques jours de cette rencontre qui clôturera la 21ème journée de Ligue 1, Juninho, le directeur sportif rhodanien, s'est confié sur l'état d'esprit actuel des Gones. "C’est toujours particulier. Les derbys restent des matches à part pour tous les Lyonnais. On a déjà hâte d’y être mais il faudra bien préparer ce rendez-vous", a rappelé le dirigeant brésilien dans un entretien accordé sur le site officiel du club.

Le dirigeant brésilien estime que la courte défaite concédée face à Metz dimanche dernier (0-1) est une bonne piqûre de rappel avant ce rendez-vous capital pour tout le club : "Dimanche, on a laissé échapper les 3 points et cette défaite est en quelque sorte une piqûre de rappel pour tout le groupe. On était sur une série d’invincibilité incroyable et les joueurs ont montré de très belles choses lors des derniers matches. Mais dans le football tout va très vite et il faut sans cesse se remettre en question. Face à Metz, on a manqué une belle occasion mais je reste persuadé que cette contre-performance peut nous servir pour la suite de la saison", a estimé l'ancien milieu de terrain.