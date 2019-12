OL - Juninho sort du silence dans le dossier Marcelo

Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho s'est confié sur le dossier Marcelo après le tirage au sort de la Ligue des Champions ce lundi.

En marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tenu ce midi, Juninho (44 ans), le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, s'est épanché sur l'épineux dossier Marcelo. Au micro d’Esporte Interativo, le dirigeant brésilien a évoqué la situation de son compatriote, cible de certains supporters mais soutenu par sa direction, son entraîneur et ses coéquipiers.

À lire aussi : Le clan Marcelo ouvre la porter à un départ cet hiver (info Madein)

"La situation est très difficile. Il a eu un problème personnel avec un supporter, un seul, il faut le rappeler, pas tous les supporters. Seulement, c’est un des leaders de ce groupe, alors ils se sont tous mis contre Marcelo. C’est triste, je le regrette", a concédé le directeur sportif rhodanien, avant d'apporter son soutien à son numéro 6 : "Je ne peux rien reprocher sur le travail et l’investissement au quotidien. Il était titulaire la saison passée. Cette saison, il a démarré remplaçant, il ne nous a jamais créé le moindre problème. Il continue à s’entraîner, à faire les efforts. Mais on est un peu arrivé à une situation limite", a-t-il poursuivi.

"Il a vraiment demandé à partir"

Inquiet pour son compatriote, qui "a vraiment demandé à partir", Juninho l'est également pour tout l'effectif. Car cette situation commence à avoir un réel impact, et des conséquences fâcheuses, sur tout le groupe : "Ça touche tout le monde, l’équipe est un peu inhibée à domicile", a-t-il estimé, se montrant malgré tout compréhensif à l'égard des supporters : "On comprend l’impatience du public, Lyon n’ayant rien gagné depuis 2012." Pour apaiser les tensions et repartir sur de nouvelles bases, un départ de l'axial brésilien pourrait être à l'ordre du mercato d'hiver. Juninho ne s'en cache pas, cette solution pourrait bien être la bonne, pour tout le monde.

"Si on arrive à trouver une solution qui sera bonne pour nous, bonne pour Marcelo et que nous parvenons à nous renforcer, on va essayer. (...) Mais il comprend aussi qu’il lui reste une année et demi de contrat, c’est un joueur expérimenté. (...) Il est notre troisième central, celui qui entre et est souvent bon. Si on trouve la bonne solution pour tout le monde, on va essayer de le faire. Si non, il va devoir faire face à cette situation-là, comme il le fait, jusqu’à la fin de la saison, parce qu’on a besoin de lui", a conclu le dirigeant brésilien, qui se serait à coup sûr bien passé de ce nouveau dossier délicat à gérer.