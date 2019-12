OL - Juninho sort du silence et fracasse ses joueurs

Juninho n'a pas caché son inquiétude, en zone mixte, au moment d'évoquer la première partie de saison de son équipe. Le directeur sportif a clairement identifié les manques de son équipe...

Juninho est sorti du silence hier soir, au Parc OL, après la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Rennes (0-1). Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais est notamment revenu sur les grosses difficultés affichées depuis le début de la saison. D'après lui, les manques de Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé se font énormément ressentir, notamment lors des premières relances.

"On se pose des questions aussi. On analyse aussi l’équilibre de l’équipe. Est-ce qu’on a vraiment maintenant une équipe équilibrée ? Avec les départs de joueurs techniques comme Nabil (Fekir) et Tanguy (Ndombele), on s’est rendu compte finalement qu’ils nous apportaient beaucoup surtout au niveau de la sortie de balle. Un joueur comme Nabil était plus décisif que beaucoup (de joueurs) qu’on a aujourd’hui, même si on a des joueurs talentueux" avoue Juni. "C’est comme ça, on fait confiance à l’effectif que l’on a. Il ne faut pas trop le critiquer non plus. On a des joueurs de qualité, mais qui sont jeunes. Ils ont du mal à prendre le rôle de vrai leader et à prendre un peu plus de responsabilités.Ce sont plutôt des joueurs qui préfèrent profiter d’actions d’autres ou que les autres prennent l’équipe en main pour jouer à leur niveau".

Juninho liste les manquements de son équipe

Forcément, le mercato hivernal devrait être important du côté de l'OL pour ajuster l'effectif. D'autant plus avec les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, qui souffrent tous deux d'une rupture des ligaments croisés. "Concernant le recrutement on voit le président une fois par semaine. Florian Maurice a toujours su trouver des bonnes solutions. On a besoin de nouveaux joueurs" explique Juninho. "On discute depuis un bon moment par rapport au marché. Mais ce n’est pas facile. On ne va pas trouver la baguette magique comme ça. Je n’étais pas là pendant un bon moment avant, mais ça fait un bon moment que l’équipe est un peu comme ça. Elle a fait de bonnes performances, d’autres moins bonnes. Mais ce qui est vraiment inquiétant c’est de faire une performance comme ça à la maison, car c’est un super stade".

En rebondissant sur la prestation insipide de ses joueurs, Juninho a fait un constat sans appel sur les difficultés lyonnaises. "Nous avons vu une équipe incapable de poser le jeu, de partir de derrière, de passer par le milieu, de contrôler le jeu et monter pour jouer dans le camp adverse. Ce sont les faiblesses que nous montrons depuis un bon moment. C'est la clé du football de haut niveau" lâche Juni. "L'idéal est d'avoir un leader dans chaque ligne. Nous avons des gens très polis qui ne posent aucun problème. Mais personne ne se met en avant. Memphis avait commencé à le faire. Nous analysons l'équilibre de l'équipe."