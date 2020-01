OL - Juninho souligne les progrès collectifs

L'Olympique Lyonnais se rendra samedi soir à Nantes avec l'ambition de rallier les 8es de finale de la Coupe de France (20h55) et d'enchaîner une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues. En effet, les Gones sont sur un sans-faute en 2020 avec des victoires face à Bourg-Péronnas (0-7), Brest (3-1) et Bordeaux (1-2). Dans une interview accordée à OLTV, Juninho a tenu à souligner les progrès observés dans le jeu lyonnais lors des dernières sorties.

"Nos dernières prestations nous donnent un peu plus de confiance. On joue un meilleur football depuis un mois et demi. On arrive à dominer nos adversaires. Notre équipe est plus solide collectivement. Il y a encore des choses à améliorer mais j’ai confiance. (...) Le groupe est plus concerné et tout le monde a du temps de jeu. Les joueurs ont répondu présent, à l’image des jeunes" a déclaré le directeur sportif brésilien.