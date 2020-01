OL - Kadewere, Guimaraes, Tousart, Gouiri : le gros point mercato de Rudi Garcia

Rudi Garcia a abordé plusieurs sujets relatifs à ce mercato de janvier, lors de son point presse du jour.

Habituellement réservé sur tout ce qui touche au mercato, lors de ses interventions médiatiques, Rudi Garcia a fait une exception ce vendredi, à deux jours de la réception de Toulouse et une semaine tout juste de la clôture du marché des transferts. Il faut dire que ça se bouscule à Lyon, où plusieurs recrues devraient suivre derrière Karl Toko Ekambi, arrivé en début de semaine. À commencer par Tino Kadewere, dont la signature est attendue de manière imminente. Dans le sens des départs, la vente de Lucas Tousart se précise alors que Garcia pousse pour un prêt du jeune Amine Gouiri.

Tino Kadewere, "dans les prochaines heures"

L'OL s'est entendu avec Le Havre pour le transfert de l'attaquant zimbabwéen (24 ans), qui terminera cependant la saison au HAC, en prêt. "Tino Kadewere devrait s'engager dans les prochaines heures. C'est un bon joueur à fort potentiel. J'ai beaucoup insisté pour qu'on prenne un joueur offensif. On n'en avait pas besoin de deux. C'est une sage décision de le laisser (au Havre) jusqu'à la fin de la saison", a jugé l'entraîneur lyonnais.

Bruno Guimaraes, un "profil très intéressant"

"On est également sur Bruno Guimaraes", a poursuivi Garcia au sujet du jeune brésilien (22 ans), également courtisé par l'Atlético Madrid. "On attend de voir. On verra si ça se fait. C'est le joueur qui est en train de réfléchir d'après ce que m'a dit Juninho. Il peut jouer devant la défense ou relayeur. Il a beaucoup de qualités techniques. C'est un profil très intéressant."

Lucas Tousart va bien rester jusqu'à la fin de la saison

Le milieu de terrain de 22 ans devrait être transféré au Hertha Berlin (contre 25 M€), mais terminer la saison dans le Rhône, via un prêt pour les cinq prochains mois. "La bonne nouvelle c'est que Lucas Tousart reste. Lucas, l'OL c'est son club", a confirmé Garcia.

Un renfort toujours attendu en défense centrale

"C'est compliqué pour moi de compter sur Mapou Yanga-Mbiwa. Je n'ai pas retrouvé le Mapou de la Roma. J'espère qu'on va avoir une recrue à ce poste de défenseur central. Si on ne trouve pas, on se débrouillera autrement." La nécessité de recruter derrière s'est accentuée depuis la grave blessure au genou d'Oumar Solet.

Un prêt à l'étude pour Amine Gouiri

Lui aussi gêné par une rupture des ligaments croisés d'un genou, la saison dernière, le jeune attaquant (19 ans) peine à retrouver son niveau. "J'ai discuté avec Amine Gouiri. Je l'ai trouvé un peu en-dessous à mon arrivée", a confié Garcia. "Il a changé depuis son entrée face au Zenit. Il doit revenir à son meilleur niveau. Il a besoin de jouer. Je pense qu'il faudrait le prêter. Il est hors de question de le vendre."