OL - L'agent de Benzema ne ferme pas la porte à un retour à Lyon

Formé par l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema s'était envolé pour le Real Madrid en 2009 à l'âge de 21 ans, après avoir fait les beaux jours des Gones. Âgé désormais de 32 ans, l'attaquant français évolue toujours au Real et cela n'est pas prêt de changer. Comme l'a indiqué ce mercredi son agent, Karim Djaziri, il a prolongé son contrat avec le club merengue. Or, entre Rhône et Saône, de nombreux supporters rhodaniens rêvent d'un retour de KB9 à l'OL. Sur RMC Sport, Karim Djaziri n'a pas complètement fermé la porte à cette idée...

"Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans. On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain, donc après on verra… Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu Lyon dans son cœur, même s’il a la tête au Real aujourd’hui. C’est l’un des rares joueurs qui a fait son club formateur, et un seul autre club derrière" a confié l'agent du joueur.