OL - L'argument de Thiago Mendes pour expliquer son mauvais début de saison

À l'approche du match face à Nice pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, le milieu de terrain Thiago Mendes s'est exprimé en conférence de presse sur son intégration en demi-teinte à Lyon. Arrivé en provenance de Lille à l'été dernier contre la somme de 22 millions d'euros, le Brésilien (27 ans) monte en puissance, à l'instar de son équipe (7 passes décisives en 18 matchs). "Je me sens bien match après match, je dois encore progresser. Les bons résultats me permettent de m'exprimer plus facilement. Je suis moins bon qu'à Lille pour l'instant mais j'explique cela certainement avec les mauvais résultats du début de saison de l'équipe je pense".

"Les résultats positifs récents me permettent de me sentir mieux dans l'équipe et je fais de meilleures performances. Chacun pense ce qu'il veut mais moi je fais mon travail, j'apporte le maximum que je peux pour ce club" a-t-il déclaré, avant d'ajouter, optimiste. "J'ai eu beaucoup de soutien de la part du public notamment, j'essaye de leur rendre l'amour qu'ils m'ont donné".