OL - L'arrivée d'un défenseur supplémentaire reste une possibilité

Juninho a livré plusieurs messages ce mardi en conférence de presse. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a notamment évoqué la possibilité de signer un défenseur durant ce mois de janvier. Visiblement, la blessure jusqu'à la fin de la saison d'Oumar Solet et la forme physique de Mapou Yanga Mbiwa pourraient changer la donne.

"On a perdu Oumar Solet. Mapou est exemplaire à tous les entraînements mais quand tu passes deux ans sans jouer, c'est difficile de réagir s'il fallait jouer dans l'urgence. Rudi a aujourd'hui trois options. On va discuter, il y aura peut-être une opportunité. Ce n'est pas facile de trouver un défenseur en hiver. On discute par rapport à ça. N'avoir que trois défenseurs, ce sera peut-être un peu court" a-t-il déclaré.