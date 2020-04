OL - L'association PETA s'insurge contre Memphis Depay

Les clichés de Memphis Depay s'affichant avec un lionceau, publiés sur le compte Instagram de l'attaquant lyonnais, ont fortement déplu à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). L'association de défense des droits des animaux nous a signifié avoir adressé au joueur une lettre, pour "le renseigner sur la souffrance des animaux sauvages en captivité et l'inciter à ne plus y participer".

"Memphis Depay ne le savait peut-être pas en postant ces clichés, mais les bébés félins qui finissent en captivité ont été arrachés à leur mère à un jeune âge, une séparation qui peut entraîner une forte détresse psychologique", explique PETA. "Confinés dans un environnement où ils sont privés de tout ce qui leur est naturel, ces animaux souffrent de stress, de frustration et de solitude. En outre, que deviendra cet animal lorsqu’il sera trop grand et trop dangereux ?", s'interroge l'association. "La captivité n’est pas adaptée à un animal sauvage. Un félin a besoin de courir, d'arpenter de grands espaces, de côtoyer ses congénères, d'être stimulé par des activités naturelles, des choses que même le plus attentionné des propriétaires ne peut lui offrir. Nous avons écrit à Memphis Depay pour lui demander de s’engager à ne plus jamais poser avec des animaux sauvages."

