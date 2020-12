OL - L'hommage poignant de Lyon à Gérard Houllier

L'Olympique Lyonnais a le coeur lourd depuis ce matin. Malgré la victoire hier au Parc des Princes face au PSG (1-0), les Gones n'ont pas forcément le sourire aujourd'hui, en raison de la disparition de Gérard Houllier, décédé dans la nuit à l'âge de 73 ans. Le club rhodanien a tenu à rendre hommage à son ancien entraîneur et conseiller sur son site officiel.

LE COMMUNIQUÉ DE L'OL

"L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense douleur le décès de Gérard Houllier. Nous perdons l’un des plus grands architectes du football mondial dont l’excellence a marqué plus de trois décennies.

D’abord joueur et entraîneur dans les rangs amateurs, sa carrière professionnelle exceptionnelle l’a ensuite mené du Touquet à Liverpool. En ces terres britanniques, l’ancien professeur d’anglais, trouva un club et une ville où il fut adoré.

En juin 2005, Gérard Houllier rejoint l’Olympique Lyonnais. Entraîneur victorieux pendant deux saisons, il laisse le souvenir d’un homme méticuleux, ambitieux et soucieux de préserver le patrimoine.

Resté proche des dirigeants lyonnais, il revient officiellement au club en 2016, en tant que conseiller du Président Jean-Michel Aulas. Il a apporté son expertise pour des choix stratégiques concernant les équipes professionnelles et la formation via l’Academy.

Il se distingua par sa forte implication dans le développement du football féminin, et plus particulièrement à l’OL, contribuant à l’égalité femme-homme dans le sport.

Gérard Houllier a dédié sa vie au football et a occupé avec succès toutes les positions, ou presque : joueur, entraîneur-joueur, entraîneur, DTN, sélectionneur, manager, directeur, conseiller, expert auprès de l’UEFA.

Son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qui aiment le football et tous ces joueurs, joueuses, clubs qui lui doivent tant. Gérard Houllier restera à jamais lié à l'histoire de l'Olympique Lyonnais.

À son épouse Isabelle, à son frère Serge, à sa maman Gisèle, à sa famille et à ses amis, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais adressent leurs plus sincères condoléances. Au-delà d’une légende du football, Gérard Houllier était un ami du club. Nous ne l’oublierons jamais."