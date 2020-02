OL - L'Olympique Lyonnais répond à ses supporters

La victoire acquise à Metz vendredi (0-2) et la perspective d'un 8e de finale de Champions League face à la Juventus (match aller mercredi au Groupama Stadium) n'ont pas fait baisser la tension dans les rangs lyonnais. Dimanche, le groupe de supporters des Bad Gones a manifesté son mécontentement devant le Groupama Stadium et publié un communiqué pointant la perte de valeurs chez les joueurs et le manque de remise en question du président Jean-Michel Aulas sur les choix récemment effectués par la direction de l'Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien a répondu quelques minutes plus tard, en s'inquiétant "du communiqué de presse et des actions menées par le groupe de supporter du Kop Virage Nord" et en regrettant "le timing choisi par les supporters", à quelques jours d'une "quinzaine décisive" marquée par des chocs contre la Juventus donc, mais aussi St-Etienne, le PSG (1/2 finale de Coupe de France) et Lille. L'OL rappelle aussi son bilan sportif cette saison (encore engagé dans quatre compétitions), sa bonne santé financière et son modèle de gestion, "seule solution possible" de développement "sans avoir à dépendre d’un richissime actionnaire et sans vivre au-dessus des moyens produits par le club lui-même, ce qui est strictement règlementé par le Fair Play Financer, pour être compétitif et obtenir des résultats sportifs inéluctables à moyen et long terme."

LE COMMUNIQUÉ COMPLET DE L'OL

"L’Olympique Lyonnais s’inquiète du communiqué de presse et des actions menées par le groupe de supporter du Kop Virage Nord. A quelques jours de débuter une quinzaine décisive pour le club, avec dans trois jours la réception de la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, puis le Derby, suivi de la demi-finale de Coupe de France face au PSG, et avant un déplacement important face à Lille un des principaux concurrents de l’OL en championnat, le timing choisi par les supporters semble pour le moins maladroit.

Le club souhaite que ces actions ne perturbent pas les joueurs qui, après le succès obtenu à Metz ce week-end, ont su prouver que leur appétit pour la victoire était intact et que l’Olympique Lyonnais gardait toutes ses ambitions en championnat en restant au contact de ses concurrents directs dans la course aux places qualificatives pour la coupe d’Europe. D’ailleurs, le communiqué de presse du Kop Virage Nord faisait référence à une place de onzième alors que la victoire obtenue sur le terrain et dans les tribunes pour les dirigeants présents, permet à l’OL de rester à 7 points de la troisième place alors que Montpellier et Marseille ont perdu des points.

La gestion sportive mise en place par le directeur sportif Juninho et les choix sportifs de l’entraineur, à la satisfaction du conseil d’administration, permettent à l’OL d’être toujours en course dans toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé. L’Olympique Lyonnais, grâce à une gestion économique et financière de grande qualité, a aussi pu démontrer que ses ambitions sportives étaient intactes en pouvant investir près de 50 millions d’Euros lors du mercato d’hiver pour permettre à l’OL de compenser les blessures exceptionnelles en cascade dont le club a été victime et ainsi renforcer l’équipe significativement pour quand même atteindre les objectifs sportifs qui sont les siens. La bonne gestion n’exclut en aucun cas la haine de la défaite et en outre de permettre aux supporters comme aux actionnaires d’apprécier une performance sportive d’exception sur le long terme.

Le club rappelle aux supporters que le modèle développé par l’OL est la seule solution possible, sans avoir à dépendre d’un richissime actionnaire et sans vivre au-dessus des moyens produits par le club lui-même, ce qui est strictement règlementé par le Fair Play Financer, pour être compétitif et obtenir des résultats sportifs inéluctables à moyen et long terme.

L’Olympique Lyonnais appelle tous les supporters à soutenir sans réserve le club comme l’a fait Dortmund et qu’il faut laisser un peu de temps à la direction sportive dirigée par Juninho pour qu’elle aboutisse et ainsi rivaliser avec le PSG. Dès cette saison, si tout le monde est derrière l’équipe, un trophée est possible, ce qui est aussi un des objectifs de la saison. Nous avons besoin de tous les supporters pour soutenir le club et nos joueurs dans tous les rendez-vous décisifs qui nous attendent d’ici la fin de la saison comme ce fut le cas lors de la qualification contre Leipzig en Ligue des Champions, face à Lille en demi-finale de la Coupe de la Ligue et la victoire en quart de finale de la Coupe de France face à Marseille."