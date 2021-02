OL - La concurrence ? Bruno Guimarães l'accepte sans broncher

Auteur de débuts remarquables, et forcément remarqués, sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães (23 ans) doit composer avec une concurrence accrue cette saison. Conséquence : le milieu de terrain n'est plus un titulaire indiscutable chez les Rhodaniens (21 matches joués en Ligue 1 en 2020-2021, 13 titularisations, 1 but). Un changement de statut sur lequel est revenu le joueur brésilien de 23 ans. Ce dernier l'accepte et assure que cette concurrence le tire vers le haut.

"La concurrence ? Ça se passe bien, nous sommes tous amis, sur et en dehors du terrain. C’est bien pour l’équipe, c’est surtout un problème pour le coach (rires). Pour moi c’est important aussi, je sais que si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je ne jouerai pas. Donc ça me motive, que ce soit à l’entraînement ou en match, pour toujours faire de mon mieux", a lancé le numéro 39 des Gones sur les réseaux sociaux du club.