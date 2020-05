OL - La date de reprise aurait été choisie

Malgré les recours déposés par Jean-Michel Aulas suite à la fin de saison, le club se fait une raison concernant la conclusion de l'exercice 2019-2020 et se projette désormais sur la suite, à savoir la préparation de la prochaine saison mais également de la fin de la Ligue des Champions en août prochain. D'après les informations de RMC Sport, le club rhodanien aurait décidé ce vendredi de la date de reprise des entraînements. Les joueurs pourraient ainsi se retrouver le 8 juin prochain.

Contrairement à d'autres clubs de Ligue 1 qui ont décidé de fixer leur reprise fin juin (Nantes, Bordeaux, etc), l'OL souhaite reprendre relativement tôt afin de se préparer pour une possible reprise de la LDC et éventuellement pour un tournoi amical au Qatar avec d'autres clubs du championnat de France. Nos confrères précisent que les joueurs pourraient bénéficier d'une semaine de repos entre la fin de la préparation et la reprise des compétitions.