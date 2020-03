OL - La déclaration d'amour de Gonalons pour son ancien club

Formé par l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons a débuté sa carrière professionnelle sous le maillot des Gones et il l'a porté de 2009 à 2017. Parti à Rome puis prêté deux fois consécutives en Espagne, le milieu français de 31 ans n'oublie pas d'où il vient. Invité en conversation vidéo depuis son domicile par L'Equipe du Soir, le natif de Vénissieux a évoqué sa période en France avec l'OL, un club qu'il chérit et dont il est toujours très proche.

"Pas la nostalgie, non pas du tout, parce que c'est mon histoire, mon destin, qui a fait que les choses se sont passées comme ça. Bien sûr, les gens qui me connaissent savent l'importance que j'ai pour ce club et tout l'amour que j'ai pour l'OL. Je les suis depuis que je suis parti. J'ai souvent des gens du club au téléphone, que ce soit des joueurs ou des membres de l'effectif, ou des gens du club parce que j'ai passé 17 ans incroyables à l'OL. Maintenant j'ai fait mon chemin et j'ai connu deux autres championnats étrangers dans lesquels j'ai vécu de grands moments. On verra ce que me promet l'avenir, en tout cas je prends beaucoup de plaisir à vivre ce que je vis aujourd'hui" a-t-il déclaré.