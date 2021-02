OL - La défaite sera "difficile à digérer" pour Memphis

Hier, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 1-2 face à Montpellier, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt pour les Gones, qui perdent donc une place et se positionnent désormais sur la troisième marche du podium. Pour Memphis, la défaite s'explique d'abord par un manque d'efficacité et elle sera difficile à digérer.

"On a très bien commencé mais on a manqué d’efficacité. On doit marquer sur la première occasion. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On a lâché des points. Ce match sera difficile à digérer car il est frustrant. On a montré qu’on ne lâche rien. Il faudra s’appuyer là-dessus pour la suite. On va continuer de se battre ensemble" a-t-il déclaré.