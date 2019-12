OL - La détermination d'Aulas pour le mercato à venir

En déplacement à Seattle, Jean-Michel Aulas a assuré que l'Olympique Lyonnais travaillait activement sur l'arrivée de renforts lors du mercato hivernal.

Jeudi, l'OL a officialisé l'achat du Reign FC. Pour l'occasion, Jean-Michel Aulas ou encore Gérard Houiller avaient fait le voyage jusqu'aux Etats-Unis. Sur place, le président rhodanien a été rattrapé par l'actualité du club rhodanien, à savoir le mercato hivernal à venir. Suite aux graves blessures de Jeff-Reine Adélaïde et de Memphis Depay, les Gones se retrouvent dans l'obligation de chercher des renforts cet hiver. "On a de la chance parce qu'il y avait le WIFI dans l'avion (affrété spécialement par l'OL) donc on a pu continuer à travailler avec les gens qui s'en occupent. Gérard (Houllier) fait également partie des gens concernés par la réflexion. Mais cette fenêtre d'hiver est encore plus difficile que celle d'été parce que là tout le monde nous attend au tournant" a indiqué le patron de l'OL.

Néanmoins, JMA sait à quel point le mercato hivernal est délicat et n'offre pas énormément de marge de manoeuvre aux clubs. "C'est exactement ça. Tout le monde se dit : 'Ils sont obligés de...' Et ici (au Reign FC), on a donné des informations au niveau économique (un achat de 89,5 % des parts contre 2,8 M€) pour montrer qu'on n'investissait pas 100 millions ! Parce qu'on a déjà mis plus de 90 millions en début de saison sur les transferts mais sans le succès qu'on escomptait. Indépendamment des blessures, c'est beaucoup plus dur qu'on ne l'avait imaginé" a-t-il commenté. Malgré tout, la présence de l'OL dans toutes les compétitions donne de la confiance au président. "Mais c'est vrai aussi qu'on est qualifiés dans toutes les compétitions, on n'est pas morts. Et venir ici à Seattle, ça donne une pêche d'enfer, ça donne envie de prendre des risques, y compris sur le mercato d'hiver."

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été cités entre Rhône et Saône, mais il faudra encore patienter pour que certains dossiers se concrétisent. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer tout le monde, expliquant que la question du mercato occupait tous les esprits du côté de l'OL. "On y travaille sans cesse. La première personne que j'ai eue quand on a atterri à Seattle, ce n'est pas ma famille mais Rudi (Garcia) parce que je voulais lui demander son avis. On travaille quand même de manière collégiale avec Rudi et Juninho qui définissent ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent ne pas être d'accord mais dans ce cas, ça nous donne des alternatives. Ensuite, notre équipe dirigée par Florian Maurice travaille dessus. Et il me revient le fait de mettre tout le monde d'accord. Là, l'envie, ce n'est pas de surpayer mais on veut se donner une chance de revenir dans le coup au championnat". Loin d'être abattu par les coups durs récents, le président des Gones semble plus déterminé que jamais.